新東工業 [東証Ｐ] が3月5日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の30億円の黒字→170億円の赤字(前期は27.5億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の29.2億円の黒字→170億円の赤字(前年同期は30.3億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。 株探ニュ