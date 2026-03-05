防府市富海の国道2号拡幅工事が完了し、4車線化されました。ラッシュ時の渋滞緩和や交通事故減少などに期待が寄せられています。1日あたり2万7000台が通行するという国道2号・富海区間。これまでの片側1車線を拡幅するため、国土交通省は2011年度に事業着手し、5日午前2時ごろに上下4車線となって開通しました。区間は3.6kmで、事業費は、およそ190億円です。（大坪記者）「防府市街地方面からの車と国道2号からの車が合流する地点