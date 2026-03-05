中国科学院古脊椎動物と古人類研究所によると、所属する朱敏院士（中国アカデミー会員）や盧静、朱幼安研究員らからなる科学研究チームは、10年以上にわたる野外発掘作業と室内研究を通じて世界最古の硬骨魚類の化石を発見し、「魚類から人間へ」の進化初期の空白を埋めました。研究により、中国は初期脊椎動物進化の「東方の揺りかご」であることが示されました。関連する成果は3月5日付の国際学術誌「ネイチャー」に掲載されまし