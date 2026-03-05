テレビ東京は4月9日からスタートするドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の主題歌がanoの「愛晩餐」に決まったと発表した。アーティストとして数々の話題曲を世に送り出しているanoが、自身の主演ドラマ「惡の華」の為に特別に書き下ろした新曲となる。【写真】重要な役！ドラマ『惡の華』に出演する井頭愛海anoがドラマの主題歌を務めるのは今回が初めて。仲村佐和という役や作品に向き合い、『惡の華』の世界観にたっぷり