NHKの音楽番組『SONGS』の3月12日放送回は放送700回を記念した特別版。DREAMS COME TRUEがNHKホールでスペシャルライブを披露する。【写真】DREAMS COME TRUEのライブ＆トーク写真がたっぷり番組では、「うれしい！たのしい！大好き！」「大阪LOVER」「決戦は金曜日」といったヒット曲のほか、連続テレビ小説『まんぷく』主題歌「あなたとトゥラッタッタ♪」を含む最新アルバム収録曲、さらに『NHK首都圏ネットワーク』テーマ