アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の主人公であるジョニィ・ジョースターとジャイロ・ツェペリが、11日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2487号スペシャルエディションの表紙を飾る。【動画】新主人公のジョニィ＆ジャイロ登場！公開された『ジョジョ』第7部PV本作は、2012年よりテレビアニメが放送された『ジョジョの奇妙な冒険』。ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーの因縁が世代を超え舞