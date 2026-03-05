アニメ『コウペンちゃん』の放送時間が変更となることが発表された。テレビ朝日系全国24局ネットにて4月5日より毎週日曜午前8時28分から、毎週日曜午前8時に引っ越しとなる。あわせてアニメ第3弾PVも解禁された。【動画】放送時間が変更！公開された『コウペンちゃん』第3弾PV『コウペンちゃん』は、日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』の日常を描いた物語。いっぱいいて、どこに