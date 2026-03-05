YOASOBIが、日本発のスポーツブランドのASICSとのコラボレーションを発表した。【写真】クールな着こなし！ikuraのコラボアイテム着用画像ASICSのライフスタイルカテゴリー“ASICS SportStyle”とのコラボレーションとなり、シューズ、ニットジャケット、ニットパンツ、フーディー、ロゴキャップ、ロゴソックスの全6アイテムが19日より発売される。YOASOBIの2人がコンセプト検討から製品開発まで長期にわたって深く関わり、ASI