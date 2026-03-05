文科省などが入る庁舎＝東京・霞が関全国の公立小中高校と特別支援学校が2025年度の始業日時点に、全体の8.8％に当たる2828校で計4317人の教員を当初計画通りに配置できなかったことが5日、文部科学省の調査で分かった。前回21年度調査の2558人、5.8％より悪化した。産育休取得者や病気休職者の代わりを補充できず、教員不足に陥る現状が改めて浮き彫りとなった。不足がゼロだったのは東京都や高知県など9教育委員会で、島根県