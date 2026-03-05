女性4人組アイドル「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日、結婚を発表した。自身のインスタグラムで「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と書き出し、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝の言葉をつづった。関係者によると、相手は一般男性。佐々木は妊娠しておらず、今後も