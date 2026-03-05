3月5日、ついに「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」が開幕。1次リーグの熱戦が繰り広げられているが、世間の空気はいまいち盛り上がりに欠けているようだ。「井端弘和監督率いる『侍ジャパン』は、2023年大会に続く連覇を狙い、大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也ら史上最多8人のメジャーリーガーが集結しました。史上最強ともいわれるスター軍団を擁し、6日から始まるチャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チ