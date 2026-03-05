Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。 現在、◯や◯など、最大読込900MB/s・書込800MB/sの超高速通信を実現した、SUNEAST（サンイースト）の「microSD Express Card GIGA+ 1TB」がお得に登場しています。 ■この記