【「春のDMM GAMES FESTIVAL」キャンペーン】 開催期間：3月5日12時～4月6日17時59分 EXNOAが運営するDMM GAMESにおいて、3月5日より「春のDMM GAMES FESTIVAL」キャンペーンが開催されている。開催期間は4月6日17時59分まで。 期間中、「毎日DMMポイントがもらえる＆現金100万円が当たるチャンス」や「毎日最大10,000DMMポイントが当たるルーレット」など5つのキャ