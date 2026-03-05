【モデルプレス＝2026/03/05】フジテレビアナウンサーの小澤陽子が、3月5日までに自身のInstagramを更新。娘と一緒に作ったひな祭り料理を公開した。【写真】34歳フジアナ「つまみ食い泥棒」彩り豊かなひな祭り料理つまみ食いする2歳娘◆小澤陽子アナ、娘と手作りしたひな祭り料理披露小澤アナは「初めて一緒に手作りできた3回目のひな祭り ひしもち風ごはん！」と記し、娘と作った料理の写真を投稿。桃の節句にひな人形とともに飾