女優の相武紗季が5日、自身のインスタグラムを更新。西川きよしとの2ショットを公開した。 【写真】ほほえましい“父娘"2ショット 「本日、20:15～NHK総合『えぇトコ』～大阪 住吉大社界わい～」と出演番組を告知。「マッサンでお父さんだった西川きよし師匠と」とロケのオフショットを掲載し、「楽しくて穏やかな旅行になりました」とつづった。 2人は2014年度のNHK朝ドラで現在再放送中の「マッ