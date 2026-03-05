和歌山県串本町で5日、民間企業の小型ロケットが打ち上げられました。ロケットには、福岡県久留米市の会社が開発に携わった機器が搭載され、社員たちが打ち上げを見守りました。 5日、訪ねたのは福岡県久留米市のオガワ機工です。主に食品工場などで使う機械の設計や組み立てを行う、従業員30人ほどの会社です。社員が集まり見守っていたのは、和歌山県串本町で打ち上げられる、民間企業「スペースワン」の小型ロケット「