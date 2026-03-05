ももいろクローバーZの佐々木彩夏が5日、自身のInstagramを更新し、結婚したことを報告した。【写真】“あーりん”の結婚発表全文ももクロの現在のメンバーでは2022年11月にプロ野球選手の宇佐見真吾と結婚した高城れに（2023年12月離婚）、2024年1月にKinKi Kidsの堂本剛と結婚した百田夏菜子に続き3人目の結婚発表となった。【佐々木彩夏コメント全文】いつも温かい応援本当にありがとうございます。私事ではありますが、こ