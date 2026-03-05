「PlayStation 3」(CECH-4300C) ソニー・インタラクティブ・エンタテインメント(SIE)は、PlayStation 3でのNetflixのサポートを3月2日で終了した。これにより、PS3ではNetflixのコンテンツにアクセスできなくなっている。 同社ホームページでは、PS3からNetflixアプリを削除する方法についても説明。「アプリをハイライトしてから△ボタンを押し、［削除］を選択」することでアプリを削除できる。