中東情勢の悪化を受けてドバイ遠征を中止し、大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）へ目標を切り替えたマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が５日、美浦・Ｗコースで追い切りを行った。併せ馬で嶋田純次騎手を背に、６ハロン８４秒６―１１秒５を馬なりでマークし併入した。手塚久調教師は「正式に行かないことになったので、当初の予定より（時計は）遅くしました。動きは