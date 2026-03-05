４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏（２９）が５日に結婚を発表した。同グループでは高城れに（２３年１２月に離婚公表）、百田夏菜子に続く３人目の結婚経験者となった。現役の女性アイドルの結婚が増えており、「結婚＝卒業、引退」という従来のアイドル像は時代とともに変わりつつある。佐々木は公式サイトを通じて「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と伝えた。メンバー最年少