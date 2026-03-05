俳優・吉岡里帆によるJ-WAVEのラジオ番組『UR LIFESTYLE COLLEGE』（毎週日曜後6：00）の8日放送回に、シンガー・ソングライター石崎ひゅーいがゲスト出演する。【全身ショット】かわいすぎる…ブラックコーデで登場した吉岡里帆石崎は、2016年以来、およそ10年ぶり2度目の同番組出演となり、吉岡とともに近況トークをたっぷり展開する。最近は美容にも気を配っているという石崎と、思わず話が弾む“美容トーク”も飛び出す