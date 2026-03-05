ラグビー・リーグワン1部の東京ベイは5日、千葉県船橋市内で新入団選手の会見を開いた。HO島正輝（立命館大）、LO栗原大地（東洋大）、FL利川桐生（明大）、SH柴田竜成（明大）、No・8ティシレリ・ロケティ（流通経大）の5人が新たに加入。今週は試合がないバイウィークのため全体練習は行われておらず、この日は新人5人による練習が行われた。FL利川は、2024年夏の日本代表合宿に招集された経験を持つ期待の逸材。「一日も