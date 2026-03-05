温泉から始まった縁東京・立川市から双葉町に移住してきた彼女が福島に拠点を移したのは、今から3年前の2023年のことだ。当時29歳。きっかけは意外にも「温泉」だった。以前は温泉施設で働いており、「次はオープニングスタッフとして新しい施設で働きたい」と考えて全国の求人を探していたという。その中で目に留まったのが、双葉町にオープン予定だった入浴施設の求人。すぐに応募を決めた。「結局、配属は建物内のラーメン店に