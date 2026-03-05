ラッパーのちゃんみな（27）が5日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「世界で1番すきなラーメンShin Shin 様がなんと貸し切りしてくださいました」と書き出したちゃんみな。福岡で人気のラーメンチェーン「ShinShin」での様子アップした。「本当に愛してる福岡愛してるみんなあったかくて最高だぁ」とつづって、ラーメンを堪能する姿を披露。「またくるね、みんなありがとう」と添えた。ファンからは