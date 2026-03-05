文部科学省が行った調査で、全国の公立学校で3800人以上の教師が不足していることがわかりました。文部科学省が公立の小中高校と特別支援学校を対象に行った調査によりますと、2025年度、全国の公立学校で3827人の教師が不足していることがわかりました。今回は2回目の調査で、前回の2021年度と比較すると、23自治体で改善し、43自治体で悪化しているということです。文科省によりますと、背景には大量の定年退職に加え、産休育休