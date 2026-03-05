ハリー・ポッター吹替担当声優の小野賢章さんと、Snow Manの佐久間大介さんが、映画「ハリー・ポッター」25周年記念セレモニーに登壇しました。今年は《映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開から25周年のアニバーサリーイヤー》そして《舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ラストイヤー》となる記念の年。小野さんがハリー役を演じることも話題になっています。【写真を見る】【 Snow Man・佐久間大介 】ハリポタ25周年に大興奮