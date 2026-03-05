記者団の取材に応じる日本維新の会の吉村代表＝5日午後、大阪府庁日本維新の会の吉村洋文代表は5日、看板政策「大阪都構想」を巡り、松井一郎元代表と「考え方が一致しない」と大阪府庁で記者団に述べた。吉村氏は都構想の制度案を作る法定協議会に関し、大阪府市両議会での3月中の設置議案可決を目指している。松井氏は慎重姿勢で、代表経験者の間で距離感が顕在化した形だ。吉村氏は松井氏との関係について「昨年末からさま