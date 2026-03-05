長崎県島原市の私立島原中央高女子バスケットボール部に所属していた元生徒が、監督の男性教諭から「使えない」などと言われ精神的苦痛を受けたとして、教諭と学校側に計約360万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は5日までに、「人格権を侵害した」とし、88万円の支払いを命じた。日本バスケットボール協会（JBA）は昨年3月、教諭を1年間の資格停止処分にしていた。町田哲哉裁判官は判決理由で、教諭の言