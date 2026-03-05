人事院は5日、2027年春の国家公務員採用試験の日程を、例年より前倒しすると発表した。一般職（大卒程度）と刑務官など専門職（同）は試験日を早め、26年より約1カ月早い7月上旬に合格を発表。キャリア官僚と呼ばれる総合職も、1次試験などの日程を早める。民間企業との人材獲得競争が激化する中、応募者の確保が狙い。1次試験は、一般職が5月2日、専門職が4月25日で、いずれも26年より約1カ月前倒しする。総合職は、26年よ