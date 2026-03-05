元ソフトバンク監督の工藤公康氏（62）が、YouTube「名球会チャンネル」に出演。中村紀洋氏（52）と日本が連覇を目指すWBCの戦いを占った。メジャー勢の参戦で最強打線とうたわれるが、工藤氏の危機管理能力は「先発じゃなくて2番手のピッチャーが大事になる」と察知したようだ。「なぜかというと球数制限があるので先発がゼロで抑えて1イニングづつ投げるリリーフの間を投げるピッチャーが大事と思う」と説明した。もし、