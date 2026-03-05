東日本大震災、そして東京電力福島第一原発の事故からまもなく15年の節目を迎えるのを前に、フジテレビ報道局の災害対策チームは、福島第一原発から半径30キロの12市町村にアンケートを行った。15年という歳月により、周辺自治体はその姿を大きく変えていた。人口流出が深刻化する一方、新規移住者が多数派になりつつある自治体もある。取材から見えてきたのは、「ここで暮らす」という当たり前が、いまも揺らぎ続けているという現