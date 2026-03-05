3月27日に運行開始西武鉄道は2026年3月5日、山口線（レオライナー）に導入予定の新型車両「L00系（れおけい）」第1編成を、3月27日に運行開始すると発表しました。 【ついにデビュー】これがレオライナーの新型車両「L00系」です（画像）レオライナーは西武球場前前駅と多摩湖線の多摩湖駅をつなぐ大手私鉄唯一のゴムタイヤで走る新交通システムで、「L00系」は1985年の開業以来となる新型車両です。2027年度までに全3編成を