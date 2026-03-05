グーグル（Google）は、生成AIサービス「NotebookLM」で新たな動画生成機能「Cinematic Video Overviews」（英語版）をリリースした。18歳以上の「Google AI Ultra」ユーザーを対象に、英語で提供される。Web版とスマホアプリで利用できる。 複数のAIモデルを組み合わせた動画生成 Cinematic Video Overviewsは、以前から提供されていた「動画解説」のメジャーアップデート