ライアンの先発ローテ入りが浮上した(C)Getty Imagesドジャースの今季先発ローテに佐々木朗希は食い込めるだろうか。佐々木は今春2度目の実戦登板となったガーディアンズとのオープン戦に先発し、初回に一死も奪えずに降板となってしまった。【動画】復活を目指すリバー・ライアン鋭く曲がるスライダーをチェック2回からはオープン戦の特別ルールで再登板し、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「2回と3回に再びマウン