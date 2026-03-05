テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが５日までにＳＮＳを更新。番組オフショットをアップした。自身のインスタグラムに衣装ショットを公開した。田原アナは茶色のニットのセットアップを着用。タイトなシルエットの装いを投稿した。この投稿に「萌々ちゃん綺麗すぎます今日もお疲れ様でした」「萌々さん可愛いですブラウンもお似合いです」「ニットのセットアップコーデとても似合って素敵です」などのコメントが寄せら