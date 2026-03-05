将棋の藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、期王、王将＝が５日、第１１期叡王戦本戦準決勝で永瀬拓矢九段に１０７手で敗れた。２期連続で準決勝敗退となり、今期中の八冠復帰はなくなった。戦型は角換わり。振り駒の結果、後手となった藤井は主導権をつかめないままの敗戦となった。藤井は直近１０局で５勝５敗。タイトル保持者として臨んでいる王将戦七番勝負、棋王戦五番勝負でも防衛には１敗もできないカド番に追い込