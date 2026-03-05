中東情勢の悪化を考慮し、ドバイ遠征を中止したジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）について、管理する高野調教師が５日、取材に応じた。高野師は「馬はもちろんスタッフも、安全が完全に担保できない状況に送り込むという指示は、やっぱりできないです。無法地帯になるので、何があるか分かりませんからね。慎重に判断しました」と吐露。「競馬は平和の下でやるものですから」と語った。ジャ