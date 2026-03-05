中期経営計画について説明する積水ハウスの仲井嘉浩社長＝5日午後、東京都千代田区（同社提供）積水ハウスが5日発表した2026年1月期連結決算は、売上高が前期比3.4％増の4兆1979億円、純利益は6.6％増の2320億円で、いずれも過去最高だった。米国での一戸建て事業は低調だったものの、国内のマンション販売などが好調だった。川崎市や福岡市のマンション販売が順調に進んだほか、賃貸住宅の管理事業も寄与した。一方、米国では