Ｊ１の神戸が、デンマーク１部ブレンビーからＦＷ内野航太郎（２１）を獲得することが５日、明らかになった。関係者によると、６月末までの期限付き移籍。内野は身長１８５センチのストライカー。相手守備の背後へ抜け出るセンスと、高い得点能力を誇る。筑波大時代の２０２４年には、Ｕ―２３アジア杯に大学生で唯一選出された逸材。同年６月の天皇杯・町田戦ではゴールを決め、Ｊ１チームから金星を挙げる立役者となった。昨