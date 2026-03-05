４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が５日、結婚を発表した。天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日のこの日、インスタグラムや公式サイトで公表。ももクロのメンバーも次々に祝福のコメントを寄せた。スポーツ報知の取材によると、お相手は一般男性で、婚姻届を提出した日程などは非公表。妊娠はしていない。「あーりん」の愛称で人気を集める佐々木。インスタでは「いつも温か