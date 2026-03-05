女子プロレスラーSareeeは5日、都内でデビュー15周年興行「Sareee−ISMChapterX太陽神Chronicle−15thANNIVERSARY−」（22日、神奈川・横浜武道館）の追加対戦カードなどを発表した。同大会ではフワちゃんとX、XX組に暁千華がX、XXと対戦しか発表されていなかった。この日、フワちゃんがレジェンドの堀田祐美子、神取忍と組んで暁がこちらもレジェンドのジャガー横田、井上貴子と組んで6人タッグで激突することを発表。