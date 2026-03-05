俳優の檀れいさんが自身のインスタグラムを更新。長年所属した事務所を退所し、独立することを報告しました。 【写真を見る】【 檀れい 】所属事務所から独立「一度きりの人生思う存分生きていきたい」「挑戦を恐れず 自分の足で歩み 成長していきたい」檀さんは「ご報告」と題し、「この度 私 檀れいは長らくお世話になりました 太田プロダクションを退所し独立することとなりました」と発表。支えてくれた事務所スタ