ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCが2026年3月5日、東京ドームで開幕し、オーストラリアが台湾を3−0で破った。エース温存せずに「崖っぷちの覚悟」で「早期投入する強手」 試合が動いたのは5回。無死1塁の場面で、オーストラリア代表のロビー・パーキンス捕手（31）がライトスタンドに叩き込み2点を先制した。7回には、トラビス・バザーナ内野手（23）がソロ本塁打を放ち突き放した。 一方の台湾は