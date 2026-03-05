昨年8月に放送を終了した韓国のバラエティ番組に、出演料と優勝賞金の未払い疑惑が浮上している。3月5日、オーディション番組『偉大なるショー：テコンドー』に出演した複数のタレントの所属事務所に確認したところ、制作会社は番組終了から7カ月が経過した現在も、出演料を正しく支払っていないことが分かった。【写真】“日本人参加者”、韓国オーディション番組から降板同日、ある韓国メディアは、同番組の出演料は各回の放送翌