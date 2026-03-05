関西を中心に展開する天丼チェーンの「天丼･天ぷら本舗 さん天」は、3月6日から22日の期間、全店で「年に一度の感謝祭」を開催する。3月6日から10日の5日間は、第1弾として「天丼3品590円祭」を実施。「野菜天丼(通常750円)」「鶏天丼(通常790円)」「上海老天丼(通常790円)」の3商品を、一律590円(税込)で提供する。期間中はこれら3商品のみの販売となり、店頭配布の100円引き券やコロモン券は使用不可。〈キャンペーン実施概要〉