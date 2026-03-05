【S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム -STORE LIMITED EDITION-】 4月 発売予定 価格：7,150円 魂ストア限定商品 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム -STORE LIMITED EDITION-」の商品化決定を発表した。発売は4月を予定して