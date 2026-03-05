今回、Ray WEB編集部は束縛のすごい社会人彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は社会人彼氏・ともやくんと付きあっています。彼の精神的にも金銭的にも余裕のあるところに惹かれていましたが、ともやくんには驚きの一面があり……？どうして主人公のサークルが活動停止になるかもしれないのでしょう？ともやくんの怪しい動きと関係があるのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：ふじさわのぞみライター R