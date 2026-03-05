『ミッドナイトスワン』（20）の内田英治監督によるオリジナル作品で、佐久間大介（Snow Man）を主演に迎え、殺し屋たちが暗殺計画のためにダンス大会出場を目指す姿を描く『スペシャルズ』が3月6日から全国公開される。本作で、佐久間演じるダイヤと共に、ダンス大会出場というミッションに挑む個性的な殺し屋たちを演じた椎名桔平、青柳翔、小沢仁志に話を聞いた。−最初に脚本を読んだ印象から伺います。椎名初めは、殺し屋