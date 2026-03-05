5人組グループ・が4日にデジタルシングルとして配信リリースしたおよそ5年ぶりとなる新曲「Five」が、3月5日確定の2026年3月4日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」、同日付「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」で、1位を獲得した。【写真】「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子「オリコンデイリーストリーミングランキング」では320.9万回（320万8857回）再生、「オリコンデイリーデ