エルティーアールは、「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」を19日より、東京（2会場）と、大阪にて、期間限定でオープンする。【写真】すごいボリューム！トリプルの『もぐもぐチーズバーガー』サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」は「2025年サンリオキャラクター大賞」で1位を受賞し、今年30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた。今回、“ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！”をコンセプトにした、ポムポム